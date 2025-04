Il Giro d’Italia si avvicina. Al via il Comitato Viabilità

Riunito presso la Prefettura di Reggio Emilia il Comitato Operativo Viabilità (Cov) per l’esame delle condizioni di sicurezza e della viabilità in occasione delle due tappe del Giro d’Italia che interesseranno la provincia di Reggio Emilia nei giorni 21 e 22 maggio. Hanno partecipato alla riunione del Cov presieduto dal Prefetto Maria Rita Cocciufa (foto a destra) le forze dell’ordine e la polizia stradale, i sindaci dei Comuni interessati dal percorso di gara e, in particolare, il sindaco Emanuele Ferrari di Castelnovo Monti, luogo di arrivo della tappa del 21 maggio Viareggio-Castelnovo Monti. Presenti anche i rappresentanti dell’organizzazione del Giro d’Italia e della Provincia, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e comandanti delle polizie locali delle Unioni dei Comuni coinvolte nel passaggio della tappa.

In attesa del piano di emergenza e del piano sanitario, tuttora in via di definizione, sono state esaminate le criticità del percorso con particolare riguardo alle intersezioni con il pronto soccorso degli ospedali di Castelnovo Monti e Montecchio e con il comando dei Vigili del Fuoco, per le quali sono in via di definizione gli interventi e le intese per rendere comunque operativi importanti presidi sanitari e di sicurezza. Nell’occasione il Prefetto ha evidenziato la necessità, ferma restando la chiusura delle strade per il tempo necessario allo svolgimento della corsa in sicurezza, di presidiare tutti gli incroci con le strade pubbliche e di delimitare, con materiale visibile, tutto il tragitto per evitare il transito di persone da abitazioni e da aziende presenti lungo il tragitto, nei cui confronti i sindaci disporranno relative ordinanze.

Sono in via di definizione le modifiche al traffico ferroviario e ai servizi del trasporto pubblico extraurbano per il quale Seta adotterà le opportune modifiche a orari e/o corse. La Provincia effettuerà in tempi brevi la sistemazione del manto stradale nei punti indicati dalla polizia stradale per rendere più sicuro il percorso di gara. Pur trattandosi di una organizzazione collaudata, secondo il Prefetto, si tratta di un evento che necessita di un piano di viabilità adeguato della rete stradale che collega la pianura alla montagna. Seguiranno sopralluoghi delle forze di polizia, polizie locali e un’ulteriore riunione del Cov nelle prossime settimane.

Settimo Baisi