Fervono i preparativi per la versione diocesana del Giubileo delle persone con disabilità, domani in Ghiara. Un appuntamento in sinergia tra le diocesi di Reggio-Guastalla e Modena-Carpi. Alle 16 la celebrazione presieduta dal vescovo Giacomo Morandi. Poi festa nei chiostri.

A Roma, invece, il giubileo delle persone con disabilità si è tenuto a fine aprile con una delegazione reggiana (foto) che ha partecipato. Una cinquantina sono partiti accompagnati da don Luigi Rossi, don Umberto Iotti, don Roberto Bertoldi e don Giuseppe Dossetti, passando dalla Porta Santa. Poi la Messa nella Basilica di San Paolo fuori le mura.

Cesare Corbelli