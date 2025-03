"Il giubileo, occasione turistica per il paese"

La storia si ripete: in occasione dell’anno giubilare i fedeli tornano a percorrere gli antichi sentieri che attraversano le valli dell’Appennino emiliano e proseguono per Roma, meta finale. Opportunità da non perdere da parte di alcuni comuni dell’Appennino per far conoscere il territorio. Infatti l’Amministrazione comunale di Toano, che vanta di annoverare nel proprio territorio testimonianze storiche risalenti al medioevo, ha organizzato per lunedì 3 marzo, alle ore 20.30 nella sala polivalente all’ingresso della piscina comunale, un incontro dedicato agli esercenti impegnati in attività turistico-ricettive e alle associazioni culturali del territorio. L’obiettivo della serata è di consentire a tutti di conoscere meglio le attività, le opportunità e i servizi dell’ufficio turistico in capo all’Unione Appennino, e l’importanza che il percorso devozionale della Via Matildica del Volto Santo riveste nel corso di questo anno giubilare. La Via Matildica è un itinerario lungo 285 chilometri che attraversa il territorio di 3 regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana) ricche di cultura, tradizioni, paesaggi, portando i pellegrini da Mantova fino a Lucca, dove nel Duomo di San Martino è conservato il crocifisso ligneo più antico d’Europa, quello del Volto Santo. Un itinerario che passa da Reggio e sale nell’Appennino passando dalla Pieve di Santa Maria in Castello, a Toano, uno dei suoi punti più importanti, un luogo ricco di storia medievale dove sono in corso anche ricerche archeologiche.

All’incontro di lunedì interverranno Federica Casini dell’Unione Appennino, Rachele Grassi responsabile dell’Ufficio Informazioni e Accoglienza Tuistica (Iat), la geologa Alessandra Curotti del Parco nazionale dell’Appennino Tosco – Emiliano. Durante l’incontro verrà distribuito materiale informativo quale cartine, opuscoli e altro.

Il sindaco di Toano Leonardo Perugi invita tutti a partecipare alla serata informativa affermando: "Siamo ormai alle soglie della primavera e questa sarà un’importante occasione per conoscere ciò che il nostro territorio offre e cosa può essere migliorato condividendo idee e progetti. Siamo un territorio estremamente ricco di eccellenze storiche, architettoniche ed ambientali che, grazie al contributo di ciascuno di noi, può diventare ancora più attrattivo".

Settimo Baisi