Il giudice allontana da casa il marito violento

Offese, insulti, minacce e violenza, anche in presenza dei figli minorenni. La gelosia sarebbe alla base dell’atteggiamento di un uomo di 35 anni, denunciato dai carabinieri di Gualtieri dopo le indagini partite dalla querela presentata dalla moglie, ormai da alcuni mesi vittima di maltrattamenti domestici.

Alla fine di una serie di accertamenti, l’autorità giudiziaria ha deciso di emettere un provvedimento che allontana l’uomo, abitante nella Bassa Reggiana, da tutti i luoghi frequentati dalla moglie, la stessa che era stata perfino costretta ad abbandonare l’abitazione di famiglia per trasferirsi dai genitori, per cercare di ritrovare un minimo di serenità che sembrava essere perduta per sempre. L’indagato è stato inizialmente denunciato per maltrattamenti a familiari e conviventi. Ma le valutazioni effettuate dalla magistratura, sulla base della relazione presentata dai carabinieri, hanno portato alla richiesta del provvedimento cautelare dell’allontanamento, che è stato poi autorizzato e firmato dal giudice per le indagini preliminari, già notificato al diretto interessato dai carabinieri del paese.

Secondo quanto appurato, da quasi sei mesi c’erano litigi tutti i giorni, con l’uomo ossessionato dalla gelosia, sospettando nella sua mente relazioni della moglie con altri uomini. Lei veniva pure accusata di controlli al telefono. Quando lei si è trasferita dai genitori, dopo che aveva ricevuto uno schiaffo al culmine dell’ennesimo litigio, il marito ha iniziato a tempestarla di messaggi e telefonate di minacce, presentandosi pure sotto casa con offese e ingiurie.

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’uomo sarebbe arrivato pure alla minaccia di incendiare la casa. Un comportamento vessatorio che ha trasformato ben presto in un incubo la vita della donna, con l’emergere d un sempre maggiore stato d’ansia e di paura, tanto da essere costretta a cambiare perfino le proprie abitudini di vita per poter evitare incontri con l’uomo.

Di fronte al peggiorare della situazione, la donna ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri, facendo avviare le indagini che hanno portato alla denuncia e al provvedimento di allontanamento dell’uomo dalla vittima, in attesa del processo.

