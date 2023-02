Una donna di 44 anni è finita a processo con l’accusa di aver sottoposto a vessazioni l’anziana madre, con la quale abitava in un appartamento nel quartiere Pappagnocca. Il giudice Francesca Piergallini ha assolto la figlia dall’accusa di maltrattamenti "perché il fatto non sussiste", mentre per le lesioni ha deciso il non doversi procedere dopo che in maggio la madre, prima di morire, aveva ritirato la querela. Secondo la ricostruzione accusatoria, la 44enne avrebbe aggredito la madre, che allora aveva 77 anni, picchiandola e prendendola a schiaffi e a pugni. La donna aveva riportato la frattura dello sterno, per la quale era stata formulata la prognosi di un mese. Nell’aula del tribunale erano stati chiamati a testimoniare gli altri due figli, che avevano ridimensionato la portata degli eventi contestati: a loro dire si era trattato di litigi saltuari e ascrivibili alle normali diatribe che possono sorgere in una famiglia. Nella scorsa udienza il pm aveva chiesto due anni e mezzo di condanna. L’avvocato difensore Alessandra Bonini ha domandato e ottenuto l’assoluzione per la 44enne: "Il giudice ha verificato i fatti nella loro essenzialità. Un’unica lite non poteva configurare i maltrattamenti: non sono mai accaduti episodi ripetuti di aggressioni e atti violenti tali da poter configurare questo reato".

al.cod.