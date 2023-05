Il giudice blocca l’attività dell’Aqua El Paraiso

Alla vigilia della sua cinquantesima stagione, chiude i battenti – almeno per ora – il ristorante pizzeria "Aqua El Paraiso" a Pieve Saliceto di Gualtieri, struttura storica e ben nota, anche oltre i confini locali, per la disponibilità di un impianto estivo con piscina, campi da gioco per tennis e calcetto.

Nei giorni scorsi la sezione Procedure concorsuali del tribunale di Reggio, presieduta da Francesco Parisoli, ha accolto il ricorso di un creditore che, vantando somme da avere superiori alla soglia minima di trentamila euro legate alla quota di un usufrutto, ha richiesto l’apertura della liquidazione giudiziale dell’azienda.

Di fronte all’esistenza di uno stato di insolvenza, "non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumile dall’entità del credito del ricorrente e dall’esito negativo dei pignoramenti intentati", i giudici reggiani hanno dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione nei confronti della società Aqua El Paraiso, nominando giudice delegato il dottor Niccolò Stanzani Maserati e il dottor Bruno Bartoli come curatore.

E’ stata inoltre fissata per metà settembre l’udienza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato. Il curatore dovrà ora accedere a tutta la documentazione contabile.

Nel frattempo, però, è stato deciso di interrompere l’attività dell’azienda, proprio alla vigilia del periodo estivo, tradizionalmente quello più favorevole alla struttura di ristorazione e ricreativa della struttura di Pieve Saliceto.

I responsabili di "Aqua El Paraiso" hanno cercato un accordo con la controparte. Ma ogni tentativo di raggiungere un’intesa è risultato inutile. Venerdì scorso è stato chiuso il locale di via Zappello, con evidente disagio anche per l’attività già programmata, tra cui alcuni ricevimenti e pranzi di matrimonio e per altre ricorrenze, che dovranno essere annullati e trasferiti altrove.

