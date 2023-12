Il giudice De Luca andrà a Cagliari in Corte d’Appello

Il giudice Dario De Luca lascerà il tribunale reggiano: il magistrato si trasferirà a Cagliari, dove diventerà consigliere in Corte d’Appello. Nel palazzo di giustizia della nostra città, De Luca, 55 anni, ha esercitato le funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare. Prima di arrivare a Reggio aveva lavorato nel tribunale di Mantova. Tra i casi da lui seguiti come gup, anche il delicato e controverso procedimento sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano. Ha anche presieduto la Corte d’Assise, con a latere Silvia Guareschi, sugli omicidi di ‘ndrangheta del 1992. Ora, come disposto dal plenum del Csm, la prossima tappa sarà la Sardegna.

