Il giudice Parisoli va in pensione

"Sono stato magistrato per 40 anni, 3 mesi e qualche giorno".

Tanto è durato l’impegno per la giustizia di Francesco Parisoli, volto storico del tribunale reggiano: ora è andato in pensione, non prima di un brindisi e un abbraccio ieri in tribunale con i colleghi di vecchia data e quelli nuovi che hanno accompagnano il suo percorso professionale. Attualmente Parisoli svolgeva l’incarico di presidente della sezione Civile del tribunale, solo l’ultimo di una carriera che lo ha visto iniziare come pretore a Castelnovo Monti, poi fare il giudice a Reggio, insediarsi per un periodo alla Corte d’Appello di Bologna, e poi rientrare nel nostro palazzo di giustizia come responsabile del settore Civile.

"Sono stati i migliori anni della mia professione", ha detto ieri salutando giudici, personale del tribunale e legali accorsi a salutarlo. Ha ricevuto il ringraziamento del presidente del tribunale Cristina Beretti, del presidente dell’Ordine degli avvocati Enrico Della Capanna e del giudice Lorenzo Meoli della prima sezione.

Parisoli ha elogiato il buon clima di lavoro all’interno del tribunale, dicendo che non si riscontra ovunque e ha detto che i buoni risultati della sezione sono stati raggiunti anche all’ottimo organizzazione generale riscontrata.

Ha rivolto un pensiero anche ai colleghi più giovani ("Mai fatto pesare il divario anagrafico che è oggettivo") e un grazie ai got (i giudici onorari), al personale dell’ufficio per il processo e quello della cancelleria lanciando un ultimo appello: "Speriamo che il governo dia maggiori risorse per la colmare carenza di persone e mezzi nel mondo della giustizia". al. cod.