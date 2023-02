Il giudice: "Ragazzi, riflettete"

"Che serva da lezione". Vedendo i due giovani imputati nell’aula del tribunale, il giudice Stefano Catellani ha voluto ammonirli, richiamandoli al rispetto della legalità. I ragazzi, lei nata nel 2000 e lui di un anno più grande, erano fidanzati quando, tra il maggio e il giugno 2019, riuscirono a prelevare, senza pagarli, prodotti parafarmaceutici. Davanti alla farmacia ‘Bertolani’ di Cadelbosco era collocato un distributore automatico: in due occasioni lei inseriva le monete, mentre lui dava spallate al contenitore, che così erogava la merce. Era stata la titolare a rivolgersi ai carabinieri, portando anche le immagini della videosorveglianza dove la coppia appariva a volto scoperto. I due erano stati indagati a piede libero per furto aggravato. A seguito della riforma Cartabia, questo reato non è più procedibile d’ufficio. Il giovane, assistito dall’avvocato Matteo Marchesini, e la ragazza, difesa dall’avvocato Domizia Badodi, hanno presentato un’offerta di risarcimento danni di 500 euro totali: se la parte offesa accetterà vi sarà la remissione di querela, mentre in caso contrario sarebbe dichiarato estinto il reato. Il giudice ha invitato gli imputati a riflettere, al di là delle novità introdotte dalla riforma Cartabia, sul disvalore della loro condotta e a non ripeterla più. In aula era presente anche la madre di un imputato.

