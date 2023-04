Il giuramento di 9 nuovi italiani

Un folto gruppo di cittadini ha giurato fedeltà alla Repubblica italiana. In municipio a Bagnolo il sindaco Gianluca Paoli ha ricevuto il giuramento di nove nuovi cittadini italiani per i quali di recente è giunta comunicazione della concessione della cittadinanza. "Come ogni volta, è stato emozionante sentire tremare la voce di chi prestava giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato, ammirare gli occhi lucidi di chi ha visto chiudere il cerchio di un percorso iniziato molti anni prima, condividere la gioia con chi, italiano, ha accompagnato queste storie", le parole del sindaco dopo la cerimonia che ha visto protagonisti Barbara Krystyna, Rachida, Lilia, Harjinder, Sihame, Oksana, Bogdan-Ion, Iryna, Tsiuri, accompagnati in municipio da alcuni dei loro familiari.