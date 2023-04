Il gnocco si trasforma in scuolabus

di Francesca Chilloni

Tradizionale abilità organizzativa e culinaria dei volontari della Pro Loco di Gattatico e del Circolo Arci di Praticello ancora una volta si sono concretizzate in un progetto di solidarietà. Una grande cena nei locali del Circolo, a base di salumi e gnocco fritto (è stato cotto un quintale di pasta), ha consentito di raccogliere 950 euro ai quali le due associazioni hanno aggiunto altri 700 euro di tasca loro, il tutto per donare i fondi necessari per il sostegno al trasporto scolastico di un ragazzo disabile che ora può contare su un mezzo con autista e carburante pagati. I cittadini di Praticello e dei territori limitrofi hanno risposto con entusiasmo, acquistando gnocco e partecipando alla colletta. Una delegazione capeggiata dai presidenti delle due associazioni Enrico Grassi (Pro Loco) e Fabio Benassi (circolo Arci) hanno l’altro giorno consegnato al sindaco Luca Ronzoni, con una breve cerimonia, l’assegno che coprirà le spese del servizio. E mentre gli instancabili cuochi della Proloco si preparano a friggere 700 chili di pasta in occasione del 25 Aprile a Casa Cervi, si trae il bilancio dell’attività di una associazione che basa il suo agire sulla promozione della solidarietà sociale e sulla valorizzazione delle iniziative della società civile.

"Dallo scorso anno - spiega il presidente Enrico Grassi - abbiamo deciso di finanziare per ogni anno scolastico il percorso didattico-formativo chiamato "Regaliamo cultura" rivolto agli studenti delle classi terze della scuola media di Gattatico, individuando come partner e organizzatore del progetto l’Istituto Cervi. In collaborazione con le istituzioni scolastiche locali e l’associazione ‘Amicizia Senza Frontiere’ abbiamo anche messo in piedi ‘I tuoi tappi per un pozzo’, che prevede la raccolta di tappi di plastica che, consegnati ad una azienda specializzata che provvede a triturarli e commercializzarli, andranno a costituire un fondo per la realizzazione di pozzi in Burkina Faso. Crescere e formare cittadini alle proprie radici, ai valori, alla propria storia, ci fa sperare di creare una cittadinanza attiva capace di partecipare alla vita della propria comunità apportando soluzioni, pensieri innovativi e una visione critica del vivere comunitario".