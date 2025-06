Il Gobetti è amico della natura

Gobetti e Unione Tresinaro Secchia insieme per una scuola sempre più sostenibile. Gli studenti delle classi 3E, 3F, 3C, 4C e 5H hanno seguito un percorso di educazione ambientale che li ha portati a redigere progetti di e risparmio energetico per aumentare l’autoconsumo rinnovabile della scuola, ridurre sprechi e rifiuti, mitigare le emissioni, contrastare l’abbandono di beni monouso (in particolare di mozziconi di sigaretta). Sono state istituite le figure dell’energy manager e il referente della raccolta differenziata tra gli stessi studenti. Per il presidente dell’Unione Fabrizio Corti si tratta di un "lavoro davvero straordinario che ha portato alla stesura di un vero e proprio piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima d’istituto, un documento innovativo e sperimentale che vuole tracciare una traiettoria per il futuro". La conclusione del progetto è stato presentato dagli studenti alla presenza della dirigente Anna Maria Corradini.

m. b.