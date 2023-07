Il gommista mestiere da uomini? Asia cancella un altro pregiudizio

Per le aziende sembra essere sempre poù complicato trovare il personale. A Salvaterra i titolari dell’attività ‘Rossi gomme’ da alcuni anni cercavano persone disposte ad occuparsi del montaggio delle gomme per operare poi come dipendenti. Nessun uomo però ha deciso di intraprendere questa professione: solo una ragazza, la 20enne Asia Filippini di Dinazzano, si è presentata la scorsa primavera da ‘Rossi gomme’ per iniziare a lavorare come gommista.

"Da prima del Covid cercavamo due persone intenzionate a diventare dipendenti – spiega Marco Rossi, titolare assieme al fratello Enrico –. Inutili le nostre ricerche e anche i colloqui. Nell’ultimo anno e mezzo non si è poi presentato nessuno. Ho quindi deciso di inserire nello stato di Whatsapp l’avviso relativo alla ricerca di una persona disponibile ad iniziare come apprendista. Siamo stati in seguito contattati da una mia amica interessata per sua nipote".

Tre mesi fa Asia Filippini ha accettato la proposta dei fratelli Rossi. Asia aveva frequentato l’istituto Gobetti di Scandiano. Si è iscritta all’Università (scienze motorie) che ha poi interrotto. "Asia è il terzo mese che lavora con noi con grande impegno – sottolinea Marco Rossi –. Sono rimasto stupito in quanto nessun giovane del comune in questi anni è arrivato nella nostra autofficina per lavorare. Siamo molto contenti di Asia. Abitualmente il gommista è un lavoro esercitato dagli uomini, ma nessun ragazzo, nonostante la crisi economica, aveva accettato di impegnarsi nella nostra attività". Anche Asia è molto contenta per la sua scelta: "Nel passato non avevo mai lavorato come gommista – racconta la 20enne – e nemmeno in altre esperienze eccetto il periodo della vendemmia in estate. Ora sono soddisfatta perché mi trovo bene da ‘Rossi gomme’".

Matteo Barca