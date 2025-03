Il governatore de Pascale in visita nelle zone colpite dall’alluvione

È in programma oggi pomeriggio una visita del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, nelle zone della Bassa Reggiana colpite dall’alluvione dello scorso ottobre, causata dalla esondazione di corsi d’acqua e di cedimenti di argini del torrente Crostolo e dei cavi Tassone e Cava, interessando in particolare le zone di Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Bagnolo, Gualtieri, Reggio Emilia.

Sono attesi alla visita anche il sottosegretario alla presidenza con delega alla protezione civile, Manuela Rontini, l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, sindaci del territorio, rappresentanti della Protezione civile, Anpas, Croce rossa, Bonifica, AiPo, Autorità di bacino, associazioni agricole. Alle 15 in municipio a Bagnolo un incontro per fare il punto della situazione con la stampa, poi un sopralluogo sul territorio e alle 18,30 un’assemblea pubblica al teatro di Cadelbosco Sopra, per tracciare un bilancio di quanto deciso finora, illustrando anche le modalità per il risarcimento dei danni patiti da cittadini e aziende.