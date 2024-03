Il governo non finanzia la via Emilia bis: "Colpa della procedura scelta dagli enti locali"

Deluse le richieste dei cittadini residenti lungo la strada statale 9 da Corte Tegge al confine con la provincia di Parma: non c’è nemmeno un euro per quei 7 km di Via Emilia Bis nel Contratto di programma 2021-2025 tra Anas ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, approvato nelle scorse ore dal Cipess (Comitato interministeriale programmazione economica).

Restano sulla carta parole come qualità della vita, meno pericoli e meno traffico (9 milioni di veicoli all’anno in transito), abbattimento dell’inquinamento.

"È la conferma di tutto ciò che temevamo. L’assenza di una progettazione preliminare, di uno studio di fattibilità tecnico-economico che è di competenza di Comuni e Regione, ci ha portato ad essere in lista d’attesa. Da oggi alla progettazione esecutiva e realizzazione dell’opera, passeranno 10-15 anni. Sarebbe stato che il Comune avesse iniziato per tempo lo studio, come è stato fatto da Delrio per il tratto da San Prospero Strinati a Corte Tegge", commenta l’associazione "Mattone su Mattone" di Cella, Cadè e Gaida. Fa eco la lista Alternativa Civica per Sant’Ilario e Calerno: questo è "l’esito della scelta degli enti locali di considerare la Via Emilia Bis reggiana non come un somma di piccole varianti funzionali a sgravare i paesi dal traffico di attraversamento, ma come un’opera faraonica parallela all’autostrada e ad essa alternativa… Per i cittadini della provincia reggiana basterebbe procedere con celerità nel realizzare una strada di circa 7 km da Corte Tegge a Sant’Ilario".

Il Contratto di Programma Mit-Anas prevede investimenti per complessivi 44 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi già coperti e la parte restante, circa 21 miliardi di euro, di investimenti non finanziati ma di cui cui "si evidenzia la valenza programmatica". Le opere previste (un elenco di 27 pagine, suddiviso per regioni) sono classificate in base alla maturità progettuale; tre i livelli: CdP, cioè interventi inseriti nella parte programmatoria del Contratto di Programma; Ins, opere che proseguono l’iter di progettazione già avviato; e S&P, "interventi per i quali inizia l’iter progettuale, al fine di un prossimo inserimento nel CdP". Tra queste ultime in Emilia-Romagna rientrano 12 grandi opere, fra cui le 3 varianti alla Via Emilia: tra Corte Tegge e Sant’Ilario; tra la tangenziale nord di Parma e il confine con Reggio; e il tratto dalla tangenziale di Parma a quella di Fidenza. Senza scala di priorità. Il forte attivismo del Comune di Reggio dal 2009 fece sì che Anas abbia avuto nel 2015 su un piatto d’argento tutta la progettazione preliminare della bretella fino a Corte Tegge. Fu poi approvato il progetto definitivo e si concluse la procedura con Decreto del 3 agosto 2017 del Mit, con cui venne perfezionata l’Intesa Stato-Regione. Quindi nel settembre 2019 furono approvati da Anas il progetto esecutivo e il Quadro economico. La gara per l’appalto (il cui bando è stato pubblicato il 20 novembre 2019), si è conclusa nei primi mesi del 2020 con aggiudicazione il 30 marzo 2021. I lavori sono stati consegnati il 22 luglio 2021 e sono attualmente in corso.