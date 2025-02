"Il governo sblocchi i fondi per la montagna"

"Il governo sblocchi le risorse sui progetti montagna ed aree interne". Lo chiede la consigliera regionale Anna Fornili: "Questo è l’obiettivo della risoluzione presentata dal Gruppo Pd in Assemblea legislativa, che vede come prima firmataria Barbara Lori e che anch’io ho sottoscritto senza dubbi con molta convinzione. Lo Stato sblocchi urgentemente queste risorse, ferme da oltre due anni, per le tre nuove aree montane ed interne regionali, pari ad un importo di 4 milioni per ognuna di esse". La consigliera chiede anche che il rilancio della Strategia Nazionale per le aree montane ed interne, avvenga con l’assegnazione di ulteriori risorse e l’istituzione di una governance. Serve infine un supporto tecnico per bandi e accessi semplificati. La Regione ha già stanziato oltre 87 milioni per il periodo 21-27, finanziando più di 170 progetti territoriali. "Disporre di risorse adeguate e di un quadro istituzionale chiaro – sottolinea la consigliera Fornili – ci permetterà di proseguire su questa strada con strumenti mirati, semplificando l’accesso ai finanziamenti. L’ Appennino reggiano ha risposto positivamente ed è essenziale sbloccare ulteriori fondi per mantenere i servizi, preservare popolazione, lavoro, economia e futuro delle aree".

s.b.