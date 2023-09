Il ’Gran Gala Punkettone’ replica prima dell’esordio

Il "Gran Gala Punkettone dei Cccp raddoppia. L’incontro, andato esaurito in pochi minuti nella prima data del 21 ottobre, si replica domenica 22, sempre alle 20.30 al Teatro Municipale Valli. I biglietti saranno in vendita dalle 10 di martedì 3 ottobre esclusivamente on line su www.iteatri.re.it e www.vivaticket.it

Il "Gran Gala Punkettone" è una produzione Festival Aperto e Fondazione I Teatri, con Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, insieme ad Alba Solaro, Andrea Scanzi e il gran maestro di cerimonia Fabio Cherstich. Anche questo secondo incontro avverrà in concomitanza con la mostra "Felicitazioni! Cccp – Fedeli alla linea 1984-2024", ai Chiostri di San Pietro. L’esperienza Cccp – Fedeli alla linea terminò nel 1990. Dissero mancanza d’aria. Difficile dare una definizione a questo incontro: "La reunion di una band scomparsa? Il crogiolarsi nella nostalgia? Ostinazione? Un monumento funebre con annessa certificazione di morte?". Due celebranti: Daria Bignardi (21 ottobre) Alba Solaro (22 ottobre) insieme ad Andrea Scanzi, filmati rari o inediti, apparizioni, con la regia di Fabio Cherstich.

Stella Bonfrisco