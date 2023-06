Il gran giorno di ’Nomadi Sessanta’ C’è la festa in piazza a Novellara

Oggi è il gran giorno di ’Nomadi Sessanta’, prima parte della festa per i sei decenni dei Nomadi, storica band che a Novellara, in piazza Unità d’Italia, propone un concerto celebrativo (con il bis in programma una settimana dopo a Riccione), tra il palco coperto e i portici, che permettono l’evento con ogni condizione meteo. Ad aprire il programma della festa, già dal mattino, è la visita alla mostra "Augusto Daolio. Uno Sguardo Libero", all’ex macello di via Mascagni. Un’esposizione che racconta l’esordio della band e la vita di Augusto. Alle 16 in teatro la presentazione del libro "Una voglia di ballare che faceva luce", scritto da Beppe Carletti con Gianluca Morozzi. Nel cortile della Rocca aperta una mostra dedicata alle iniziative benefiche dei Nomadi Fan Club d’Italia. Dalle 20,30 spazio alla musica: attesi pure Danilo Sacco, altri ex componenti del gruppo, Paolo Belli, giovani cantanti emergenti e altri amici della band novellarese.