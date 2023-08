Il gran pinnacolo per gli anziani ad Albinea: beneficenza al Casa Cervi

Martedì 5 settembre, alle 21 in piazzale Lavezza ad Albinea, si terrà un grande pinnacolo il cui ricavato sarà destinato in beneficenza al centro polifunzionale per anziani Casa Cervi di Albinea. L’iniziativa solidale è stata organizzata da Albinea Insieme Casa Cervi Luigi e dal centro sociale circolo Albinetano. Il costo di iscrizione è di 15 euro. Per partecipare alla serata è necessario prenotare contattando i seguenti numeri: 0522599841; 0522599565; 0522599144 oppure 3457701218.