Il grande arciere paralimpico Stefano Travisani: "L’ostacolo più fastidioso? Restano i gradini"

"La cosa che più mi infastidisce? I gradini. Ma si sta facendo di tutto per superare anche questi ostacoli".

Ha risposto alle domande degli studenti delle terze medie di Luzzara, incontrando poi il pubblico anche alla biblioteca comunale di Novellara, il campione paraolimpico Stefano Travisani, milanese, medaglia d’oro a Parigi 2024 nel tiro con l’arco, coronando un sogno. Travisani si è trasformato in docente per gli studenti luzzaresi, nella palestra del paese, dove il campione ha mostrato pure la medaglia d’oro conquistata a Parigi lo scorso anno. Un trofeo che i ragazzi hanno potuto toccare, passandolo di mano in mano.

A portare Travisani nella Bassa è stata la società "Arcieri dell’Ortica" di Novellara, che si è aggiudicata la maglia usata proprio da Stefano a Parigi, con un’asta a scopo benefico, ora conservata dal team reggiano presieduto da William Tondelli.