Il grande cuore di Andrea si è spento a soli 44 anni

In lutto la comunità di Vetto e non solo per la morte [/EMPTYTAG]di Andrea Muzzini di Rosano, deceduto ieri per malattia a 44 anni. A dare il doloroso annuncio la mamma Emilia, l’amata Laura, i fratelli Stefano e Daniele con Sara, parenti e tantissimi amici. La notizia della morte di Andrea, molto conosciuto e amato da tutti per la sua umana disponibilità, si è diffusa con dolore nel tardo pomeriggio di ieri. Andrea Muzzini era un bravo lavoratore, impegnato in politica, eletto consigliere di minoranza dal 2000 al 2014, sempre molto propositivo. Attivo anche nel volontariato, era socio del Gaom per la missioni in Africa. "Muzzini – dice il sindaco Fabio Ruffini – aveva l’obiettivo di lavorare per il bene dei cittadini. Ha fatto molto per la comunità di Rosano. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile".

I funerali domani alle 15,30 partendo dalla casa funeraria Mammi di Castelnovo Monti per la chiesa parrocchiale di Rosano dove verrà officiata la S. Messa. Per volere della famiglia niente fiori ma donazioni a favore del Gaom.