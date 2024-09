Il grande impegno dei volontari e la mostra fotografica

C’è chi prepara la pasta fresca bardato con colorati grembiuli, chi brinda seduto a un tavolo dopo una lunga serata di lavoro, chi frigge lo gnocco fritto nonostante il caldo afoso e chi porta ai tavoli vassoi di prelibatezze. Tutti hanno una cosa in comune nelle immagini che ritraggono questi momenti: il sorriso. È la festa dell’Unità di Bagnolo, rimasta attiva dal 1954 fino al 2000: prima nel quartiere Soave, poi in Valle Fiorita per traslocare in seguito nella zona della nuova Coop. Una festa che torna a rivivere grazie a una mostra fotografica dal titolo "La nostra Unità", che ripercorre l’impegno dei volontari di Pc, Pds, Ds e Pd. Si tratta di foto storiche esposte nella sede del Pd in via Gramsci a Bagnolo per ricordare momenti di condivisione fatti di buon cibo, divertimento, musica, balli e riflessioni politiche con ospiti e dibattiti. La mostra, inaugurata ufficialmente ieri sera, resta aperta fino al 3 settembre: sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20, lunedì e martedì dalle 19 alle 23. Ingresso libero.