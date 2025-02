Il grande Maccabi vuole Claudio Coldebella

Soffia forte il vento d’Israele sulla Pallacanestro Reggiana. Il glorioso Maccabi Tel Aviv ha infatti messo gli occhi su Claudio Coldebella, attualmente indiziato numero uno per ricoprire la carica di gm nella prossima stagione. L’indiscrezione è stata riportata poche ore fa da da alcuni media vicini al Maccabi, ma già da settimane sarebbe iniziata la manovra di avvicinamento da parte del club di Eurolega che - in gran segreto - ha portato avanti una serie di colloqui dai quali Coldebella è uscito vincitore.

Si tratta ovviamente di una notizia che scuote l’ambiente reggiano, ma che non sorprende affatto, perché in questo biennio il gm ha svolto un lavoro eccellente a 360 gradi. Anche l’anno scorso – quando una cordata israeliana si era fatta sotto per rilevare la Virtus Bologna – il suo nome era circolato sotto le Due Torri. Coach Sasha Djordjevic - amico fraterno di Coldebella e uomo di riferimento della cordata di cui sopra – aveva pensato al gm della Unahotels come possibile sostituto di Baraldi in caso di ‘closing’. L’affare però non andò in porto e ognuno restò al proprio posto.

Adesso la palla passerà ai soci della Pallacanestro Reggiana e in particolare alla famiglia Bartoli che possono vantare un altro anno di contratto con l’attuale gm a cifre importanti (circa 150mila euro a stagione). In questi casi però – anche se non sono presenti clausole per un’uscita anticipata – diventa difficile (e spesso controproducente…) trattenere qualcuno contro la propria volontà. Per questo motivo i vertici biancorossi difficilmente andranno al ‘muro contro muro’, ma si guarderanno attorno per cercare di dare continuità all’ottimo lavoro svolto, puntando su un altro general manager di altissimo livello.

La scelta potrebbe ricadere su Nicola Alberani che era finito pure lui nella ‘short list’ del Maccabi e, soprattutto, era stato l’altro finalista del ‘casting’ portato avanti dalla famiglia Bartoli nella primavera ’23. Se il successore dovesse essere lui, la Reggiana andrebbe sul sicuro, perché Alberani ha sempre fatto benissimo ovunque. Dopo la gavetta nella sua Forlì, ha costruito la Virtus Roma che arrivò alle finali scudetto (nel 2013), poi si è confermato ad Avellino, e sta facendo benissimo anche a Strasburgo. Un altro nome da tenere presente è quello di Alessandro Frosini, attualmente a Verona. Un ‘usato sicuro’ che costruì la grande Grissin Bon a trazione italo-lituana.