Il grande sogno è diventato realtà

Un migliaio di persone hanno presenziato all’inaugurazione del magazzino di Parmigiano Reggiano Cavola 993 per contrastare l’Italian sounding (pratica che imita i prodotti agroalimentari italiani). Parliamo di un giro d’affari di 120 miliardi di euro, il doppio del valore dell’export agroalimentare italiano. La realizzazione del nuovo magazzino di stagionatura e porzionatura da quasi 60.000 forme del caseificio Cavola 993, è stata possibile grazie anche all’impegno e al sostegno del Governo e al Consorzio del Parmigiano Reggiano. All’inaugurazione, assente il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per altri impegni, erano presenti numerose autorità e rappresentanti del settore agroalimentare. Tra gli intervenuti, Maria Cristina Caretta, vicepresidente della Commissione agricoltura della Camera che ha detto fra l’altro: "Questa inaugurazione indicano come le eccellenze di qualità, quali il Parmigiano Reggiano Dop di montagna, siano fondamentali per la tenuta della comunità. Il governo si impegna ad aprire protocolli di intenti con le grandi piattaforme, come Alibaba o Amazon, affinché si rifiutino di commercializzare prodotti Italian sounding non Made in Italy". Si è detto d’accordo Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano che ha aggiunto: "Collina e montagna rappresentano i 23 del comprensorio. Abbiamo rilevato come qui l’età media dei produttori sia inferiore di 4 anni rispetto al resto del territorio". Il presidente Fulvio Fioroni ha ringraziato i 19 soci che hanno creduto in questo progetto che rende possibile la vendita diretta per il Caseificio Cavola dove, annualmente, si producono oltre 25.000 forme di Parmigiano Reggiano. Sono seguiti diversi interventi tra cui quello dell’architetto Gabriele Mattioli che ha curato anche la riproduzione della skyline di Cusna e Pietra di Bismantova sulla facciata del magazzino. Soddisfatto il sindaco di Toano, Vincenzo Volpi, che ha inaugurato la strada di accesso dedicata al casaro storico Mauro Pagliarini.

Settimo Baisi