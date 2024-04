Il grande successo di Vyni: "In piazza 8mila persone"

Una piazza San Prospero gremita, al punto di non poter più accogliere visitatori nella tarda serata di sabato, attratti dall’evento Vyni, dedicato ai vini locali e ai vinili. Un evento che si è rivelato un vero e proprio successo.

"A settembre dello scorso anno è stata riaperta piazza San Prospero dopo i lavori di riqualificazione, uno spazio pubblico rigenerato restituito alla città per favorire nuove sperimentazioni e nuovi eventi per il centro storico – commenta Davide Corradi, consigliere comunale Pd, tra i promotori dell’evento (foto) –. Il successo di Vyni dimostra, ancora una volta, che la nostra città ha spazi meravigliosi che possono essere riempiti con eventi di grande qualità: sono più di 8mila le persone che sono passate da piazza San Prospero nell’arco di tutta la giornata. Servono idee, progetti, persone competenti per realizzarli, voglia di fare e a Reggio non mancano". E aggiunge: "Possiamo davvero essere soddisfatti: la giornata di sabato è l’esito di un percorso di collaborazione che abbiamo supportato e sostenuto e che dura da mesi tra tante professionalità. Hanno lavorato alla realizzazione di Vyni oltre 60 persone tra organizzatori, artisti, tecnici, produttori locali, commercianti e addetti alla sicurezza. Ci tengo a ringraziare in particolare Vini e Vinili, Riff, amàlgama, General Sound, WoWdrone, gli sponsor Autostile, Conad, Iren e le cantine partner. La sfida di questo progetto è creare le condizioni per rendere il terreno più fertile, affinché le persone possano lavorare in sinergia tra loro per un obiettivo comune: quello di creare qualcosa di inedito per la città che possa crescere e generare nuove opportunità nel tempo. È la sinergia tra un attento lavoro di ascolto, spazi pubblici curati, reti di competenze che collaborano come una squadra, che permettono di dare vitalità al Centro Storico. Una giornata come quella in Piazza San Prospero traccia una strada per creare socialità in centro, per animare gli spazi, per aiutare gli esercenti. Queste iniziative hanno ricadute economiche importanti e generano un indotto che si sviluppa attorno all’evento, interessando l’intero centro storico. Le persone che sono venute incuriosite da Vyni, hanno di fatto riempito tutto il centro, favorendo bar, ristoranti e negozi".

E conclude: "Questo è un primo tassello di un progetto più ampio, un percorso di accompagnamento che ha l’obiettivo di creare e favorire nuove sinergie in modo che la città sia sempre più pronta a gestire eventi di questo tipo e ne possa trarre tutte le opportunità e i benefici. Vyni lo rivedremo ancora con l’ambizione di farlo crescere nei prossimi anni. La città ha voglia di questi progetti".

Anche il sindaco Luca Vecchi ha commentato l’evento: "Un anno fa iniziava il cantiere per la riqualificazione di piazza San Prospero. Uno spazio pubblico rigenerato, restituito alla città per favorire nuove sperimentazioni e nuovi eventi per il centro storico. Complimenti agli organizzatori di Vyni e un grande grazie a chi ha reso possibile questo evento. Anche questo è Reggio Emilia (...) È la dimostrazione che insieme, con spirito di collaborazione, senza inutili polemiche, tutto è possibile".