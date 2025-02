Il grande tennis arriva ad Albinea. Coppa Davis e Billy Jean Cup al circolo

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’esposizione dei due super trofei del tennis mondiale, vinti dall’Italia nel 2024, al circolo tennis di Albinea. C’è grande attesa ad Albinea per l’arrivo della Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. L’inaugurazione della due giorni (6 e 7 febbraio) in cui sarà possibile vedere le due coppe (Trophy Tour 2025) sarà giovedì alle 16 sul campo da tennis coperto in via Grandi 6. Le visite, a ingresso libero per tutti, potranno essere effettuate nello stesso giorno fino alle 21 e il giorno successivo, il 7 febbraio, dalle 9 alle 21.

Dopo le 90 tappe del 2024, che hanno portato la Coppa Davis a percorrere 21.481 chilometri su strada e 1.533 chilometri sul mare toccando vette alpine (cima Tofana) e isole (Capri la più piccola), in questa occasione il viaggio sarà ancora più speciale perché gli appassionati avranno modo di vedere da vicino anche la Billie Jean King Cup (trofeo femminile). Sarà un modo per festeggiare ancora la prima doppietta italiana nella storia con il successo delle due nazionali azzurre, maschile e femminile, nei campionati del mondo. Il circolo tennis di Albinea è stato uno dei tre circoli scelti come tappa emiliano-romagnola del tour 2025 in virtù del suo alto numero di tesserati.

L’iniziativa è possibile grazie alla Fitp (federazione Italiana Tennis e Padel) e al Ct Albinea ed è realizzata con la collaborazione del Comune. "Ringraziamo il circolo tennis e il suo direttore Fabio Rossi per essere riuscito a portare ad Albinea queste due splendide e storiche coppe – dice il vicesindaco e assessore allo sport Daniele Menozzi –. Non capita certo tutti i giorni di poterle vedere dal vivo e averle per due giorni darà questa opportunità a tanti appassionati". Fabio Rossi sottolinea che per "il nostro circolo e per tutto lo staff è un grande onore poter ospitare due trofei così importanti".

Matteo Barca