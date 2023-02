Il grande traguardo di Vivella Varini: cent’anni

Un grande traguardo per Vivella Varini che ha compiuto la bellezza di cent’anni. Una vita fatta di tanti sacrifici – durante la guerra rimase sfollata con la famiglia a San Tommaso della Fossa di Bagnolo – e lavoro; Vivella ha lavorato come impiegata fino agli anni ’60 nello storico calzaturificio reggiano "Bloch" di viale Regina Elena. Si sposò a 20 anni, ma non ebbe figli. Ma l’amore dei nipoti non manca, proprio coloro che l’hanno festeggiata nella sua casa di via Matteotti assieme ai suoi tre fratelli Villiam, Mirella e Roberto.