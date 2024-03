Il Grattacielo come nuovo a 70 anni. Il sindaco: "Investimento privato ma dal forte impatto pubblico"

I reggiani avevano già notato un cambio d’abito importante per il grattacielo, simbolo moderno d’ingresso alla città per chi arriva da Modena, ma da oggi ne possono conoscere i dettagli, grazie alla presentazione del restyling dopo i lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico che hanno interessato negli ultimi due anni l’edificio simbolo, fra i più iconici di Reggio, per i residenti tutti e naturalmente per coloro che vivono e transitano in zona stazione. Una progettazione curata dall’architetto Andrea Zamboni col sostegno di Iren Smart Solutions, rappresentato ieri dal suo AD Roberto Conte. "Gli interventi di riqualificazione del grattacielo sono finalmente completati – dichiara sindaco Luca Vecchi – e hanno compreso una rigenerazione estetica che sta avendo e avrà una forte ricaduta positiva sui residenti, sull’immagine della città".

L’iconico palazzo sito in viale Monte San Michele 1 svetta ora in una veste interamente rinnovata ed efficientata (134 schermature solari, 3.705 mq di superficie trattata per interventi antisismici e 15,3 kw di impianto fotovoltaico; tra gli infissi sostituiti, 296 serramenti), come sottolineato dal sindaco Luca Vecchi: "E’ un investimento privato che ha un forte impatto sul pubblico e va a toccare un immobile emblematico della città. L’intervento è parte di una strategia di rigenerazione urbana che interessa la città intera e in particolare il centro storico, di cui si parla poco, ma che è il luogo su cui abbiamo investito maggiormente". Operazione privata ma con un rilevantissimo interesse pubblico, "che nella sua portata estetica e strutturale va a beneficio della comunità" – prosegue il sindaco. Nel computo si calcola un risparmio annuale di 480 Mwh di energia elettrica, 60.355 euro e 96.037 kg di Co2 per un numero di 3.841 alberi equivalenti l’anno, mentre l’accumulo a servizio dell’impianto fotovoltaico è 24 kW/h. "Una progettazione che va a inserirsi perfettamente nel dinamismo cittadino – interviene Conte, ad Iren Smart Solutions – nella quale abbiamo installato un impianto fotovoltaico per il differenziamento energetico. Vogliamo così dare qualità all’abitare nella città e festeggiamo insieme il 70° dell’edificio, restituendolo al suo stato migliore". Inaugurato nel 1953, fu la prima opera della Cooperativa architetti e ingegneri e primo palazzo della Reggio moderna. Achille Maramotti ha abitato qui con la sua famiglia, al piano attico. "L’ecobonus 110 ha rappresentato un’occasione unica e irripetibile per procedere a un intervento integrale – spiega il progettista Zamboni – Il cappotto in lana di roccia e tessere forma un mosaico con cui diamo un nuovo volto al fabbricato, nello spirito degli anni Cinquanta, nel perseguimento di una sostenibilità complessiva".