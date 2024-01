Il grido della Croce Rossa:: "Servono subito volontari"

Emergenza Croce Rossa di Casina, ha urgente bisogno di volontari: "Senza volontari non aiutiamo nessuno, sono loro i protagonisti della vita di tutti i giorni del nostro territorio". Questo è l’appello del presidente del comitato locale, Andrea Soncini, che annuncia il 41esimo corso di ‘primo soccorso’ che prenderà il via nei prossimi giorni, iscrizione entro domani 18 gennaio, corso base durata di 8 lezioni. Informazioni ed iscrizione: 331 609 5377 – g.vingione@cricasina.it. Ed ecco le tantissimi attività svolte dai volontari del comitato della Croce Rossa di Casina, tra cui: emergenza urgenza, trasporto sangue, assistenze sportive, con una turnazione sempre più frequente a causa del calo dei volontari per il naturale ricambio, con gli anziani che lasciano e purtroppo non tutti vengono rimpiazzati dai giovani. Un fenomeno che si sta verificando sempre più frequentemente anche presso altre sedi montane sia della Croce Rossa che della Croce Verde e questo non è certo dovuto alla cattiva volontà dei giovani, anzi, ma al fatto che, purtroppo, in montagna ci sono sempre meno giovani reperibili.

Oltre al chiaro messaggio trasmesso dalla locandina della Croce Rossa, esposta in ogni paese, c’è anche la lettera che il presidente Soncini ha inviato a tutte le famiglie per sensibilizzarle e chiedere loro il massimo in termini di aiuto per poter proseguire il servizio ai cittadini. "Abbiamo spinto tanto a livello di informazione, giornali, volantini a casa e tutti i canali social disponibili perché abbiamo assolutamente bisogno di nuove risorse – ha sottolineato Soncini –, forse in molti credono che la Croce Rossa sia sempre e comunque presente ma è diventato davvero molto difficile adesso riuscire a coprire tutte le esigenze. Dai servizi di urgenza ai trasporti sanitari, le richieste di intervento continuano ad aumentare e per coprire tutti i servizi richiesti nell’arco delle 24 ore è necessaria la disponibilità di circa 20 volontari al giorno per 365 giorni, il ricambio non sempre avviene. Abbiamo perso persone che dedicavano molte ore alla Cri e con i ritmi di oggi si fa fatica a trovarne di altrettanto disponibili. Per non dover rinunciare a servizi essenziali, dobbiamo aumentare il numero di volontari attivi, altrimenti non riusciamo a coprire l’arco delle 24 ore e, se questo dovesse accadere, i primi a soffrire sarebbero i cittadini che si trovano nella necessità di ricorrere ai nostri servizi, che in certe situazioni sono davvero vitali". L’aiuto dei volontari per istituzioni come la Croce Rossa, è fondamentale, lo ripete il presidente Soncini: "È necessario perché i bisogni delle persone sono tanti e sempre in aumento, abbiamo tanti volontari che dedicano all’attività tutto il loro tempo libero. È bello perché aiutare la gente aiuta anche ciascuno di noi, ci fa sentire protagonisti nella vita degli altri, di coloro che hanno bisogno".

Settimo Baisi