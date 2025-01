Il Grissin Bon sale al comando

Il TT Reggio Grissin Bon inizia il girone di ritorno di Serie A2 a squadre con una vittoria per 4-2 sul TT Marco Polo, portandosi provvisoriamente al comando della graduatoria. Il successo interno sui bresciani, oltre al contemporaneo kappao con Milano di Pieve Emanuele, permette al team cittadino di salire a quota 12 portandosi a +1 su Pieve, anche se alle loro spalle incombe il Santa Tecla Nulvi che ha 2 lunghezze da recuperare sulla vetta ma 2 gare in meno. Sugli scudi, in chiave reggiana, il solito Alin Spelbus: il pongista romeno ha la meglio al quinto su Stefano Moras, poi si aggiudica 3-0 il match col fratello Florin. Bene anche Jacopo Cipriano, che piega 3-2 Filippo Marchese e 3-1 il già citato Moras; duplice stop, invece, per Matteo Pecchi, che si arrende con un duplice 3-0 su Florin Spelbus e Marchese. Domenica prossima, alle 10, appuntamento in Lombardia proprio contro Pieve Emanuele, tappa chiave per la corsa promozione.