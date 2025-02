Il Grissin Bon travolge il Sudtirol

Il TT Reggio Grissin Bon (17) riprende la propria marcia, travolgendo 4-0 il fanalino TT Sudtirol (1) nella 4ª di ritorno di A2. Dopo lo stop nel big match con la capolista Nulvi, che aveva fatto scivolare i cittadini a -3 dalla vetta, serviva una vittoria convincente e così è stato: ad aprire i conti è il solito Alin Marian Spelbus, vittorioso con un netto 3-0 su Jason Davide Luini; successo ben più sofferto per Damiano Seretti, che ha bisogno del 5° parziale per piegare la resistenza di Jacopo Endrizzi, dopo aver dovuto rincorrere 2 volte. Il punto della vittoria è opera di Jacopo Cipriano, che va avanti 2-1 con Vincenzo Delli Carri per poi imporsi 11-4 nel set decisivo, mentre il 4-0 è del già citato Spelbus, che cede un set a Endrizzi prima di imporsi 3-1. L’8 marzo match interno con l’Eurologistica Torino, terzultima in classifica.