Il groove diventa Dinamico. È l’ora dei Funk A Delhi

Parco del Popolo più vivo che mai: oggi prosegue il Dinamico Festival tra spettacoli circensi, musica e mercatini, in un’atmosfera che profuma d’autunno e spensieratezza. Questa sera a calcare il palco del festival saranno i Funk A Delhi. Nati a Reggio Emilia con l’obiettivo di inventare un nuovo genere, hanno creato una nuova religione: la Funkedelia. Un mix di funky, rock, ska, hip-hop e demenzialità che si unisce a testi in italiano, impegnati e dissacranti. Al pubblico non rimarrà che saltare e godersi lo spettacolo. Il concerto, con inizio alle 20, è a ingresso gratuito.

Dalle 11,30 alle 22,30, sempre a Parco del Popolo, nel frattempo si snoderà l’intensa programmazione di Dinamico tra spettacoli circensi sotto il tendone e in arena, concerti, laboratori, animazioni, giochi antichi. Per maggiori informazioni su come prenotare il proprio posto è necessario consultare il sito internet di Dinamico Festival, dove vengono indicati anche i prezzi dei biglietti. Immancabile poi per i più piccoli (ma non solo) il luna park con giochi in legno riciclato di Officina Clandestina. Spazio anche alla creatività con il laboratorio di serigrafia live, in cui è possibile personalizzare la propria maglietta, e il Mercatino Dinamico con pezzi artigianali e artistici unici.

Dulcis in fundo, il piacere della tavola. Come ogni anno al Dinamico non può mancare un’offerta di prodotti del territorio bio e biodinamici, spesso a km zero, in collaborazione con: La Collina Cooperativa Agricola Biodinamica, EcorNaturasì, Bio-Creperia, BioPizza, Arrosticini d’Abruzzo.