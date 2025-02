Il gruppo Carlo Riccò&Fratelli dona cinquemila euro all’Ausl

Il Gruppo Carlo Riccò & Fratelli S.P.A. ha donato 5mila euro all’Ausl Irccs di Reggio. Il contributo è servito per l’acquisto di arredi sanitari per le tre nuove stanze di degenza, di recente inaugurate, attrezzate per il monitoraggio centralizzato dei parametri vitali e la ventilazione non invasiva del settore di terapia semi-intensiva respiratoria all’interno della Pneumologia.

Ora la configurazione del reparto grazie alle nuove camere, con tre letti ciascuna, amplia la flessibilità organizzativa sulla base della gravità clinica ed epidemiologica dei casi oltreché della necessità di isolamento in caso di malattie ad alta infettività.

Nel corso del 2024 altre donazioni da parte dello stesso Gruppo erano state utilizzate per il rifacimento degli spogliatoi per il personale medico e infermieristico dei comparti operatori del 4° e 5° piano dell’Ospedale Santa Maria Nuova.

Il direttore della Pneumologia, dottor Nicola Facciolongo, ha ringraziato di cuore per la donazione che ha reso possibile la sistemazione definitiva delle nuove camere a disposizione per i degenti.

Il direttore del presidio ospedaliero provinciale Santa Maria Nuova, dottor Giorgio Mazzi, presente alla consegna degli arredi, ha dichiarato: "E’ sempre di grande conforto constatare che il mondo dell’imprenditoria ha a cuore la Sanità pubblica e i suoi professionisti. Siamo perciò profondamente grati al Gruppo Riccò e Fratelli per la donazione di arredi che contribuiranno ad aumentare il comfort dei pazienti, agevolando anche gli operatori nelle loro attività quotidiane".