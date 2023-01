Il gruppo Csf Inox cresce: arriva una nuova certificazione ambientale

Buone notizie per la Csf Inox Group che ha ricevuto la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 da parte di Kiwa Cermet da parte del direttore Area Certificazioni Giovanni Balducci che ha consegnato il certificato per i prodotti e servizi relativi a produzione e progettazione di pompe per impieghi alimentari, chimici, farmaceutici, cosmetici e miscelatori acqua vapore mediante lavorazioni meccaniche, saldature, sabbiatura e lucidatura.

Questa certificazione, costituisce un ulteriore passo in avanti di tutto il Gruppo CSF, che comprende le aziende Csf Inox, Bardiani Valvole, Omac,Mbs.