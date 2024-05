Il gruppo di lettura sul libro ’Primo sangue’

Stasera alle 21 si riunisce il gruppo di lettura alla biblioteca di Guastalla, in piazza Garibaldi.

Per l’occasione si riflette sul libro ’Primo sangue’ di Amélie Nothomb. L’ingresso è libero. A Guastalla esiste ormai da diversi anni un gruppo di lettura, inizialmente condotto da Simonetta Bitasi, consulente per il programma di Festivaletteratura di Mantova e lettrice ambulante (www.lettoreambulante.it). Alla nascita del gruppo ai partecipanti era stato consegnato il "compito" del mese, ovvero la lettura di un libro. Da allora i lettori si sono riuniti periodicamente per condividere la lettura che, di volta in volta, vengono suggeriti dai partecipanti o dalle responsabili della biblioteca.