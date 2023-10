Il gruppo Italcer diventa sempre più green

L’Italcer di Rubiera diventa società benefit.

Le società benefit sono aziende che hanno a cuore non solo l’interesse dei soci e azionisti, ma pure quello dell’ambiente e collettività.

Prosegue dunque il percorso di trasformazione del Gruppo Italcer, da anni impegnato a raggiungere scopi di bene comune ad integrazione degli obiettivi di profittabilità operando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente con attenzione alla cultura dell’inclusività e politiche inerenti alla parità di genere.

Obiettivi che riguardano la riduzione delle emissioni di gas climalteranti nei processi aziendali, l’efficientamento energetico attraverso l’impiego di energia da fonti rinnovabili come gli impianti fotovoltaici, la costante innovazione di prodotto che prevede un sempre maggiore utilizzo di materiali riciclati, l’attuazione di politiche di welfare aziendale e territoriale a vantaggio dei propri dipendenti. Italcer, primario gruppo italiano nel comparto ceramico, conta circa 1100 dipendenti e vanta centinaia di progetti realizzati e 15.000 clienti nel mondo.

"Diventare società benefit – dice Graziano Verdi, amministratore delegato e co-founder di Italcer Group – è un passaggio importante per Italcer che ogni giorno implementa politiche green ed è stato riconosciuto come campione di sostenibilità. In questi anni abbiamo fatto scelte consapevoli e investimenti per rendere i nostri stabilimenti e processi produttivi sempre più efficienti, tecnologicamente avanzati e sostenibili: questo è stato possibile grazie all’impegno quotidiano e dedizione di tutti i dipendenti".

Matteo Barca