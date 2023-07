Il gruppo Italcer ha acquisito l’azienda Terratinta

Il Gruppo Italcer, tra i leader italiani nel settore delle pavimentazioni e rivestimenti in ceramica e dell’arredo bagno, ha annunciato di aver avviato l’iter di acquisizione di Terratinta Group Srl, azienda specializzata nell’alto di gamma delle superfici d’arredo con sede a Fiorano Modenese. Ieri è stata siglata una lettera d’intenti che prevede l’acquisizione da parte di Italcer del 100% di Terratinta. In base a questo accordo Luca Migliorini, ceo e azionista di Terratinta, reinvestirà parte dei ricavi della vendita in azioni Italcer, diventandone azionista insieme a Graziano Verdi, amministratore delegato e fondatore del gruppo. Con questa operazione il Gruppo Italcer, con sede centrale a Rubiera, si confermerebbe uno dei leader del settore ceramico, in Italia e nel mondo, con una proiezione di fatturato per il 2023 che si avvicina ai 400 milioni di euro. m. b.