Il Gruppo Italcer si riveste di pannelli solari

Italcer, hub del design nella ceramica Made in Italy, ha siglato un accordo con Renovit, la piattaforma italiana avviata da Snam e Cdp Equity. Con questa partnership Renovit garantirà al Gruppo Italcer un approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili per oltre il 30% del fabbisogno. L’accordo col gruppo ceramico amministrato da Graziano Verdi (foto) prevede fornitura, installazione e gestione di oltre 6.800 pannelli fotovoltaici (per una superficie di oltre 18.500 mq) da posizionare sulle sedi del Gruppo.