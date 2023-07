Il gruppo Maxima consegna ai dipendenti la 15ª mensilità

Anche quest’anno è riconosciuta la quindicesima mensilità ai dipendenti del Gruppo Maxima di Poviglio e Sea Technology. Un provvedimento per lavoratori assunti a tempo indeterminato, che conta una cinquantina di dipendenti. Il presidente Mirco Dall’Olio conferma questa scelta legata alla condivisione dei successi aziendali con i dipendenti. I ricavi sono cresciuti dell’8,5% per Maxima e del 13% per Sea Technology, per un totale di 12 milioni di euro. "Siamo felici di condividere i traguardi raggiunti – dichiara il presidente – e annunciamo l’ampliamento della sede di via Matteotti a Poviglio, previsto dal 2024, puntando a completare il percorso di revisione ed espansione degli spazi destinati alle tre aziende del Gruppo".