Il Gruppo Nanou al Festival Aperto. Cinque giorni di danza e visione

Al Festival Aperto, nelle sale del ridotto del Valli, andrà in scena il Gruppo Nanou, con lo spettacolo ‘Redrum, attraverso lo specchio’, da oggi fino a domenica. Si tratta di un’installazione coreografica per cinque danzatori e un performer – premiata con il Premio Ubu 2024 come ‘Miglior Spettacolo di Danza’ – ed è il primo capitolo del progetto Overlook Hotel. La performance è una rivisitazione del lavoro della compagnia Gruppo Nanou, realizzata in coproduzione con il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto e con i coreografi Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci. Per l’occasione, il sottotitolo ‘Attraverso lo specchio’ omaggia il romanzo dello scrittore Lewis Carroll, facendo riferimento sia al nome di una delle sale che ospiteranno l’opera (la Sala degli Specchi del Valli), sia all’immaginario surreale e onirico dello scrittore. Il titolo, "Redrum", è un omaggio a Shining, sia al romanzo di Stephen King che alla sua trasposizione filmica firmata da Stanley Kubrick e richiama un luogo inesistente ma familiare, popolato da fantasmi e ricordi, dove realtà, sogno e desiderio si confondono. In questa perfomance a durata variabile (ogni spettatore può stare il tempo che desidera, anche sorseggiando un drink), vengono riscritte le regole del rito teatrale per trasformare lo spettacolo in luogo da abitare, in cui l’azione coreutica non ha confini tra palco e platea mescolando il reale con l’inverosimile. Si può partecipare allo spettacolo, oggi e domani, alle 19, alle 20 e alle 21.

Venerdì (con musica dal vivo di Bruno Dorella) alle 18,30 e alle 19,30. Sabato alle 16, alle 17 e alle 20. E ancora domenica alle 15, alle 17,30 e alle 18,30. La compagnia Gruppo Nanou è stata fondata a Ravenna nel 2004. È una compagnia di danza contemporanea che intreccia coreografia, arti visive e ricerca sonora, tessendo una scrittura scenica fatta di corpi, luce e spazio. Il suo percorso si muove tra presenza e visione, architettando spettacoli, installazioni coreografiche e progetti di ricerca che dissolvono i confini tra immagine e movimento. Con ‘Redrum’ la compagnia Gruppo Nanou conferma la propria ricerca su una danza che si fa architettura percettiva, visione da attraversare. Biglietti in vendita alla biglietteria del Valli e sul sito www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco