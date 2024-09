Il Gruppo Primavera compie trent’anni: due giorni di eventi

Da giorni via Roma, in centro a Fabbrico, è colorata di rosa grazie ai pannelli installati dal gruppo volontariato Primavera, che festeggia il suo trentesimo anniversario con due giorni di eventi aperti a tutti i cittadini. Evoluzione del Comitato anziani, attivo già dal 1981, l’associazione è stata rinominata nel 1994, portando avanti importanti iniziative per il benessere, l’assistenza e il divertimento degli anziani: trasporto verso ospedali e presidi sanitari, il telefono amico, la "Domenica del filos". Da qualche anno è attivo anche un laboratorio di uncinetto in via XXV Aprile. In occasione del trentesimo anniversario il Gruppo Primavera propone eventi, domani e domenica, con il coinvolgimento degli esercenti di via Roma e la collaborazione del Comune: giochi per i ragazzi, spettacoli vari ed esibizioni di sfogline. È prevista anche un’asta benefica con Cecio (all’anagrafe Cesare Panini) e il suo gruppo teatrale "Gli Spavaldi". I volontari aspettano i cittadini alla loro tenda, allestita in via Roma, in centro a Fabbrico, dove si svolgono tutte le attività in programma per il trentennale della associazione.