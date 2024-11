Il gruppo scout ‘Reggio 2’ festeggia 50 anni

È partito da poco il nuovo anno per gli scout del gruppo ‘Reggio Emilia 2’; dopo aver spento cinquanta candeline la scorsa estate, l’impegno verso il futuro restano al centro del progetto anche per la nuova annata. "Il gruppo – dice Francesco Lamberti, uno dei capi del gruppo scout reggiano – ha da poco compiuto cinquant’anni e il cuore dei festeggiamenti si è svolto nell’arco di una giornata all’aperto che ha riunito capi, ragazzi, famiglie e numerosi ex membri del gruppo. È stato un momento toccante, segnato dalla gioia della condivisione e da una forte spinta verso il futuro".

Sempre in occasione dell’anniversario, il gruppo ha deciso di svolgere il campo estivo con tutte le branche insieme, trascorrendo una settimana in un unico luogo sulle colline modenesi. Durante gli ultimi anni il gruppo si è oltretutto ampliato con la creazione di un nuovo branco, il Lupo Mansueto, e la formazione di due nuovi reparti, Altair e Vega, nati dall’unico reparto originario.

"Guardiamo al futuro – prosegue Francesco – con l’obiettivo di continuare a rafforzare il nostro impegno educativo, offrendo ai nostri ragazzi esperienze che li spingano a mettersi alla prova e fare scelte responsabili". Il gruppo scout Reggio Emilia 2 ha la sede in centro storico, presso la parrocchia di Sant’Agostino e accoglie bambini e ragazzi dagli 8 ai 21 anni, accompagnandoli in un percorso di crescita basato sui valori dello scoutismo e della vita cristiana. Attualmente, il gruppo è composto da una comunità capi di 27 persone, tutti volontari, e oltre 150 ragazzi suddivisi nelle branche Lupetti, Reparto e Clan/Fuoco, offrendo attività che spaziano dall’avventura all’impegno civico e sociale, con l’obiettivo di promuovere l’autodeterminazione, il rispetto del prossimo, l’inclusione e la capacità di discernimento.

Cesare Corbelli