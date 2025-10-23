Il gruppo Snatt premiato a Roma

Un premio speciale di nome e di fatto quello ricevuto a Roma nella giornata di ieri dal Gruppo Snatt, azienda leader nella logistica 3Pl per i settori fashion e lifestyle, con sede a Campegine. La premiazione è avvenuta nell’ambito del riconoscimento Impresa Sostenibile 2025, promosso dal quotidiano il “Sole 24 Ore”. Nello specifico il gruppo reggiano ha ricevuto un premio Speciale della Giuria.

Un riconoscimento assegnato per l’impegno concreto dell’azienda in ambito Esg (Environmental, Social and Governance), riconoscendo la sostenibilità come valore fondante del modello di business promosso dal Gruppo Snatt nel corso degli anni.

"Hanno riconosciuto il valore che la nostra azienda attribuisce alla sostenibilità, che per noi rappresenta un modo concreto di prenderci cura delle persone e del pianeta", ha dichiarato Sandro Bolognesi, Chief Compliance & Sustainability Officer del Gruppo.

Come espresso anche nel Manifesto ESG dell’azienda, particolarmente apprezzato dalla Giuria, per il Gruppo Snatt la sostenibilità non è uno strumento di marketing, ma bensì una leva strategica per rafforzare la propria visione d’impresa e contribuire a un futuro più responsabile e inclusivo.

La giuria era composta, tra gli altri, anche da Marina Brogi, Professoressa Università La Sapienza di Roma, Maria Carmela Colaiacovo, Presidente Gruppo 24 Ore, Edoardo Garrone, Presidente Erg, Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore e Roberta Toffanin, del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Matteo Pignagnoli