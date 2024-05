Il Guastalla si ritrova tra abbracci e risate

Baci, abbracci, inevitabile emozione, per il raduno degli ex calciatori juniores del Guastalla, che mezzo secolo fa, nel 1974, a Salsomaggiore conquistarono ai rigori la vittoria del campionato dilettanti nazionale, battendo in finale il Lodivecchio. Cinquant’anni dopo Guastalla Calcio e Saturno hanno organizzato una rimpatriata per celebrare quel successo nazionale. E ieri mattina il ritrovo è avvenuto nel cortile interno di palazzo ducale.

Accanto al palco la foto di quella squadra, sulle sedie si sono accomodati gli stessi personaggi, ma con 50 anni in più. Quella squadra era formata da Alvisi, Rinaldini, Pacchielli, Mossini, Azzi, Roveri, Daolio, Cantarelli, Bottardi, Ghiozzi, Toniato, con Sergio Motta secondo portiere e il mister Massimo Paccini. Tra i campioni del 1974 pure Eugenio Ghiozzi, che è diventato il popolare comico e scrittore Gene Gnocchi, pure lui in prima fila ieri mattina a palazzo ducale. "Sono qui perché avanzo ancora trentamila euro dalla stagione 1978-79. Sapevo che qui c’erano gli eredi del cassiere e ho sperato di poter portare a casa qualcosa…", ha scherzato.

E ha aggiunto: "Possono dirmi che non so far ridere, che non so presentare, che non so cantare... Ma mi arrabbio se mi dicono che non so giocare a calcio. Vengano a sentire cosa ho fatto a Guastalla cinquant’anni fa…". A premiare i vari ospiti sono stati Michele Gioachin (presidente Guastalla calcio), Alex Corradini (Us Saturno) e i giocatori dell’attuale Guastalla calcio, presentati da Matteo Daolio e Claudio D’Adam. Con la targa ricordo è stato consegnato anche materiale turistico e informativo su Guastalla.

Antonio Lecci