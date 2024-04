Il j’accuse di Sportelli: "Mi danno del fascista"

"Ho ricevuto una decina di telefonate anonime nelle quali mi davano del fascista...". Leonardo Sportelli, presidente di UniTre Reggio, l’università delle tre età, svela quanto gli è accaduto da quando ha annunciato la sua discesa in campo nella lista civica di Giovanni Tarquini, candidato sindaco del centrodestra. "Sono un moderato – spiega – Finché sono solo insulti e non si trascende nelle minacce, ho deciso di non denunciare. Di certo non ci sono rimasto bene".

Sportelli – la cui candidatura era stata annunciata dallo stesso Tarquini nell’evento di lancio della campagna elettore di oramai tre settimane fa all’Hotel Posta – è finito però al centro di un caso interno ad UniTre. Tanto che è partita anche una lettera di reclamo al presidente nazionale Piercarlo Rovera dove si informa dell’imbarazzo e dei mal di pancia suscitati dalla sua candidatura, chiedendo di "destituirlo provvisoriamente dalla carica" e di "nominare un commissario", si legge nella missiva. "Sportelli cinque anni fa si candidò per una lista civica a sostegno del centrosinistra, ottenendo 15 preferenze. Nulla di male se ora ha cambiato idea politica, magari auspicando di superare la soglia di 15 voti. E nulla abbiamo contro Tarquini. Ci preme però evidenziare alcuni punti importanti. UniTre dovrebbe essere “apartitica”. Se qualcuno che riveste ruoli di vertice locale o nazionale, desidera candidarsi, è certamente lecito, ma per correttezza dovrebbe dimettersi dall’incarico in UniTre. Per la nascita e sviluppo di UniTre a Reggio, Sportelli ha sempre invitato e ottenuto il contributo di esponenti di centrosinistra locale e regionale. In UniTre ci sono iscritti che aderiscono e votano anche altri partiti, diversi dal centrodestra. Pochi giorni dopo il “debutto” della sua candidatura, Sportelli, durante tutti i corsi attivi in UniTre, ha interrotto il corso ufficialmente per informare di un fatto (che nulla c’entrava con UniTre): il ricevimento di telefonate anonime che gli davano del fascista perchè candidato nel centrodestra. Se la cosa è vera dovrebbe fare regolare denuncia alle autorità competenti. Comunque, nel contempo, con la scusa di comunicare il suo disagio, ha informato i presenti della sua candidatura e la cosa non è stata gradita da tutti".

Sportelli, interpellato dal Carlino, smorza: "La mia è una candidatura di servizio per aiutare l’amico Tarquini. Ma non miro al Consiglio Comunale, ho 76 anni e preferirei un impegno blando. Detto ciò, a breve ci saranno le elezioni di rinnovo del direttivo di UniTre e mi rimetterà alla decisione dei soci. Ma finora non ci sono altre candidature".

dan. p.