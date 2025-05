Il jazz con Faraò a Correggio

C’è una settimana di grande jazz al teatro di Correggio. Stasera spazio al trio con Antonio Faraò (foto) al pianoforte, John Patitucci al contrabbasso e Gene Jackson alla batteria, per un omaggio ai pianisti prediletti di Faraò (da McCoy Tyner a Chick Corea) e a luoghi carichi di ricordi musicali. Uscito su disco nel 2024 per la Criss Cross, "Tributes" vede la partecipazione di due stelle di prim’ordine come Patitucci e Jackson. "Correggio jazz" prosegue domani con lo "sciamano del jazz", Nduduzo Makhathini, il cui stile porta in primo piano un tratto fondamentale del pianoforte, la sua natura di strumento percussivo, un aspetto che nel suo utilizzo nella musica europea è stato ampiamente addomesticato.

Stasera alle 21 al cinema Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio viene proposto "Gen", un documentario pieno di vita e speranza che parla di fertilità e affermazione di genere. Diretto da Gianluca Matarrese, il film offre uno sguardo intimo e toccante sulla pratica medica del dottor Maurizio Bini all’ospedale Niguarda di Milano. Un film che esplora le sfide e le speranze di individui e di coppie che si affidano al dottor Bini per trattamenti di fertilità e percorsi di affermazione di genere.

Inoltre, da oggi alle 20 prendono il via gli incontri di "Erboristeria teoria e pratica", incontri e laboratori di erboristeria promossi dall’Associazione Archeosofica con sede in via Campo Marzio a Reggio (tel. 339-4360071).

Oggi alle 18 a Palazzo Bellelli a Correggio viene presentato il libro "Politica con le ali. Pensiero e azione politica a Correggio negli anni ‘70-‘80. Sulle vie tracciate da Enrico Berlinguer", scritto da Lucio Levrini, soffermandosi sul dibattito politico che ha caratterizzato Correggio in un decennio cruciale della sua storia recente.

a.le.