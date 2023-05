Il jazz di Donny McCaslin stasera a Correggio

Stasera alle 21 al teatro di Correggio prosegue la rassegna jazz con l’esibizione di Donny McCaslin al sax tenore, accompagnato da Jason Lindner alle tastiere, Tim Levebvre al basso elettrico e Nate Wood alla batteria. Il californiano Donny McCaslin arriva dalla California. Ha imbracciato il sax all’età di dodici anni. Gli studi al Berklee College of Music di Boston lo portano all’attenzione di Gary Burton, che lo prende nel suo quintetto, nel quale rimane per quattro anni. Nel 1991 si trasferisce a New York, dove collabora inizialmente con Eddie Gomez per poi entrare negli Steps Ahead. La carriera di McCaslin è stata proiettata su una nuova dimensione a partire dal 2014, quando per la prima volta collabora con David Bowie per il singolo Sue (Or in a Season of Crime). Collaborazione che prosegue con la realizzazione dell’album Blackstar, che rimarrà nella storia come il testamento musicale di Bowie, scomparso appena un paio di giorni dopo la pubblicazione. McCaslin è riuscito a tenere insieme la band che realizzò quell’album, incidendo l’album "Beyond Now".