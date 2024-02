Il jazz in chiave ’cool’. Stasera il live del Creative Quartet

Musica jazz protagonista, stasera dalle 21,15 al circolo Bainait di Montecchio, con il live del Creative Quartet Jazz, quartetto milanese che ripercorre il jazz e lo swing in chiave cool, avvalendosi della collaborazione in studio con Chris Byars, elemento di spicco dello scenario jazz di New York. Si esibiscono Francesco Senia al sax baritono, Stefano Bassalti a tromba e flicorno, Fabio Mazzola al contrabbasso, Stefano Bonacina alla batteria. Si tratta di musicisti di esperienza, che vantano collaborazione con importanti personaggi della musica nazionale e internazionale. Hanno preso parte, in gruppi o come esecutori singoli, a diverse rassegne e festival, componenti pure di orchestre di prestigio.

Info: 349-7571697.