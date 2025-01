Il Jolly cade nella ripresa sul parquet di Modena Non bastano le buone prove di Gabbi e Bovio

MO.BA MODENA

80

BASKET JOLLY

65

MO.BA MODENA: Mengozzi 13, Marzo 9, Guardasoni L. 8, Morgotti 3, Guazzaloca 7, Lelli 5, Guardasoni M. 12, Proli 3, Nasuti 17, Povolo, Berni 3. All. Boni.

BASKET JOLLY REGGIO EMILIA: Riccò, Taddei 5, Canovi 6, Gabbi 18, Azzali 8, Marino 2, Bovio 14, Ilari 4, Moscatelli 2, Foroni, Piccinini. All. Stachezzini.

Arbitri: Baraldi e Vivaldi di Ferrara.

Parziali: 12-16, 35-31, 56-49.

Secondo stop consecutivo per il Basket Jolly (22): la formazione cittadina cade nella ripresa sotto i colpi del Mo.Ba Modena (28), 2° della classe, nonostante le buone prove di Gabbi e Bovio. A decidere la contesa è Nasuti, che firma il break decisivo. Stasera via ai match di ritorno di DR2: nel girone C il fanalino Gelso (4) fa visita al PGS Smile Formigine (16), 3° in classifica.