Il Jolly cerca il poker contro Castelfranco

Recupero di campionato per il Basket Jolly (16), in campo alle 21,30 in via Primo Maggio per la sfida di DR1 contro Castelfranco (12). La gara non si disputò per un’imprevista rottura strutturale di uno dei canestri, col pezzo da riparare che era regolarmente presente all’interno dell’impianto ma non faceva parte dell’attrezzatura obbligatoria di riserva, per cui le due squadre decisero di non giocare per motivi di sicurezza.

Costoli (foto) e compagni, ottenendo la quarta vittoria consecutiva, salirebbero al terzo posto della classifica, agganciando la Vis Persiceto, confermandosi in un ottimo momento di forma. Non va sottovalutato, tuttavia, il quintetto modenese, che nell’ultimo turno ha interrotto la striscia positiva della Pallacanestro Reggiolo imponendosi al supplementare: il punto di riferimento offensivo è l’esperto Tomesani, guardia da 15,9 punti a partita.